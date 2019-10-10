Bombardier совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200 аварийную посадку в Шереметьево. Борт направлялся в Череповец, однако ему пришлось вернуться в аэропорт вылета и-за проблем с шасси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, — сообщили агентству.

На борту было 33 пассажира и три члена экипажа.

Это не первый инцидент с самолетами за сегодня. Ранее военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" в аэропорту Кольцово.