Ранее женщина перенесла операцию после микроинсульта. Но конвой в зале суда назвал её симулянткой.

В зале Краснодарского суда 56-летняя обвиняемая, перенёсшая микроинсульт, упала в обморок, но ни судья, ни конвой не обратили на это внимания, и оглашение приговора продолжилось.

— Моей подзащитной до этого уже провели операцию, у неё микроинсульт был. Её прооперировали, я приложил фотографии. Когда она упала без сознания, она (судья. — Прим. ред.) как читала, так и читает, даже не остановилась. Закончила, схватила стакан воды и убежала, — рассказал Лайфу общественный защитник Николай Небавский.

Конвой в зале суда также проигнорировал происшествие, назвав женщину симулянткой. После оглашения обвинительного приговора её всё-таки забрали в больницу, но никаких обследований не провели и почти сразу отправили в СИЗО.

Небавский подал жалобу в Минздрав и прокуратуру, но ему заявили, что, так как он общественный защитник, ему никакой информации не предоставят. Сейчас на помощь жительнице Краснодара пришёл адвокат Алексей Аванесян, который не согласен с обвинительным приговором суда, по которому она должна отбывать срок в колонии.

— Я готов в апелляции бесплатно представлять, потому что я считаю, что недопустимо вступление приговора в силу, когда человек находится в таком состоянии. Я завтра пойду к ней в изолятор. Апелляция уже назначена, — сказал Аванесян.

Судебный процесс по данной жалобе пройдёт 16 октября в краевом суде.