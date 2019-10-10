Зеленский утверждает, что не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не боится своих коллег из России и Германии Владимира Путина и Франка-Вальтера Штайнмайера. Заявление прозвучало в рамках пресс-конференции, которая проходит сегодня в Киеве.
Вопрос о наличии страха перед Путиным или Штайнмайером прозвучал в рамках блица, который не предполагал развёрнутного ответа.
— Нет, — коротко заявил журналистам Зеленский.
А вот на другие вопросы о взаимоотношениях с российским лидером политик и шоумен отвечал более подробно.
— Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом — очень сложным, очень подробным, но реальным: возвращением людей, — откровенничал Зеленский, имея в виду состоявшийся в начале сентября обмен заключёнными.
Кроме того, Зеленский заявил, что встреча с российским лидером пока не планируется, но она нужна для разрешения конфликта в Донбассе.
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