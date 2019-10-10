"Красавица". Путину подарили бриллиантовую боксёрскую перчатку — видео

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Представители Федерации бокса России подарили президенту РФ Владимиру Путину бриллиантовую боксёрскую перчатку. Они вручили презент на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" на полях форума "Россия — спортивная держава".

Тут инициалы наших ребят. Желаем вам крепкого здоровья, — говорит один из представителей ФБР.

Красавица, спасибо, — поблагодарил глава государства за подарок.

Сегодня российский лидер посетил форум "Россия — спортивная держава".

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