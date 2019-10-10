В Лондоне умер экс-владелец "Уралтрансбанка" Валерий Заводов

В Великобритании живёт и сын банкира. Где и когда состоятся похороны Заводова, пока не известно.

Бывший владелец и глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне в возрасте 61 года. Как уточняет издание Znak.com, последние годы банкир боролся с серьёзным заболеванием и находился в тяжёлом состоянии.

В Великобритании у него остался сын. Где и когда состоятся похороны Заводова, пока не известно.

Заводов работал в банковской сфере с 1985 года и на протяжении 28 лет возглавлял екатеринбургский "Уралтрансбанк". Летом 2019 года в отношении Заводова возбудили дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

Лайф сообщал, что с 25 октября 2018 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Уралтрансбанк".