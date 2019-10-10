Монах открыл огонь в мужском монастыре под Оренбургом

Мужчина стрелял из самодельного оружия в трудника, к которому испытывал личную неприязнь.

Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в Оренбургской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 9 октября в трапезной на территории Спасо-Преображенского монастыря в городе Бузулуке. По предварительным данным, монах на почве личной неприязни выстрелил из самодельного оружия в голову 45-летнего трудника, который помогал в монастыре на подсобных работах.

Пострадавший был госпитализирован, о его состоянии на данный момент ничего не известно.

В свою очередь, монах был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.