Эксперт рассказал о важности регулирования цифровых платформ

Практика ограничения доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах применяется практически во всех развитых странах мира.

Ограничить долю иностранного владения в значимых для информационной структуры России интернет-ресурсах можно с помощью антимонопольных мер вместе с другими странами, в том числе партнёрами по БРИКС. Такое мнение выразил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

— Если мы ограничим рост этих цифровых платформ антимонопольными мерами, то мы можем с вами получить гораздо более интересный результат, — заявил Иванов ТАСС.

По его словам, это не одноходовое решение — нужно работать с другими странами и выстраивать альянс. Также Иванов отметил, что в БРИКС входит Китай, претендующий на глобальное лидерство в цифровой отрасли. Тем не менее пока у провайдеров из Поднебесной не наблюдается значительных успехов.

Кроме того, Иванов напомнил о большой значимости информационно-телекоммуникационных компаний. Их доля в совокупном ВВП страны выше 5%, при этом ежегодно она прибавляет ещё 10–15%. Стоит отметить, что только оборот рынка рекламы в Интернете равен 190 миллиардам рублей, что превышает оборот телевизионной рекламы.

Практика ограничения доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах применяется практически во всех развитых странах мира.

В четверг, 10 октября, парламентарии в рамках расширенного заседания Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудят, стоит ли ограничивать долю иностранного капитала в значимых для России интернет-ресурсах до 20% .