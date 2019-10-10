Путин на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом журналистам сообщил его помощник Юрий Ушаков.
— 14 октября состоится государственный визит президента в Саудовскую Аравию. Программой визита предусматриваются переговоры с королём, беседа с наследным принцем, — заявил Ушаков.
В последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию 12 лет назад.
15 октября лидер страны отправится в ОАЭ. У главы государства запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби.
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