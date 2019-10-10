Глава УЕФА пригласил Путина на открытие Евро-2020

Глава государства пообещал, что постарается воспользоваться приглашением и посетить церемонию.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу, которая пройдёт в Риме в июне 2020 года.

— Мы приглашаем всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь, — цитирует Чеферина ТАСС.

Обращение прозвучало на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы", организованной на полях форума "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

В ответ президент РФ пообещал, что постарается посетить церемонию.

Напомним, в Нижнем Новгороде проходит форум "Россия — спортивная держава". На площадке собралось более трёх тысяч экспертов не только из России, но и со всего мира. Основная тема на повестке дня — развитие спорта в стране в интеграции с мировым сообществом. Лайф ведёт трансляцию мероприятия.