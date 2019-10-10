В Кремле обеспокоены попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе

Камнем преткновения снова стала "формула Штайнмайера". Выполнить предусмотренное ею разведение сил сторонам пока не удаётся.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Донбассе даже на фоне договорённостей об особом статусе региона и отводе сил. Последний, к слову, так и не состоялся: народная милиция ДНР в районе Петровского запустила сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу, но ответного сигнала со стороны ВСУ так и не поступило.

— У нас вызывают серьёзную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данные договоренности, и вообще процесс урегулирования, — заявил журналистам Ушаков.

Напомним, что документ о введении особой ситуации в Донбассе и разведении войск украинская сторона подписала 1 октября. Само разведение было запланировано на 7 октября, но договорённости постоянно срываются.

Разведение войск было предусмотрено "формулой Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм. Помимо этого шага, он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе и проведения выборов для нормализации ситуации.