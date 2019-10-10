МВД раскрыло размер предлагаемых штрафов для родителей курящих детей

Новая норма может появиться в КоАП РФ уже к 2021 году, однако среди экспертов она пока не получила однозначного одобрения.

Родителей, чьих детей застали за курением, предлагается штрафовать на сумму до двух тысяч рублей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. К слову, на ту же сумму взрослых штрафуют за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения.

— Подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа от полутора до двух тысяч рублей, — проинформировала Волк.

Отметим, что действующий КоАП РФ подразумевает наказание за курение в неположенном месте для граждан 16 лет и старше. С малолетними курильщиками дело будет обстоять сложнее, поэтому штрафовать предлагается их родителей.

Лайф сообщал, что новая норма может появиться в КоАП РФ уже к 2021 году, однако среди экспертов она пока не получила однозначного одобрения.