Стрелок из Галле готовил массовую бойню: в его авто нашли 4 кг взрывчатки

В Минюсте ФРГ считают, что злоумышленник действовал, "руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами".

Стрельба в немецком Галле 9 октября является правоэкстремистским террористическим актом. Об этом на пресс-конференции заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт, передаёт ТАСС.

— Речь идёт о правоэкстремистском террористическом акте, совершённом преступником-одиночкой. Мы исходим из того, что он действовал, руководствуясь антисемитскими, правоэкстремистскими мотивами, и имел целью еврейскую общину в синагоге в Галле, — сказала она.

В свою очередь, генпрокурор Германии Петер Франк рассказал, что оружие мужчины, который открыл огонь в Галле, вероятно, было самодельным. Кроме того, в машине злоумышленника было обнаружено порядка четырёх килограммов взрывчатки.

— Он хотел зайти в синагогу и там убить большое количество людей, — подчеркнул Франк.

Как ранее сообщал Лайф, 9 октября неизвестный открыл огонь у синагоги в немецком Галле. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Сам момент стрельбы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, нападавший вёл трансляцию происходящего в Сети. Позже полицейские нашли его автомобиль, но об официальном задержании стрелка не сообщалось.