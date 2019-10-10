В Ростове задержали гламурную полковницу, которая год скрывалась от следствия

Разумная причастна к фальсификации уголовных дел, мошенничеству и привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Бывшую начальницу отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковника Наталью Разумную, которая сбежала в Грузию, бросив дочку, задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

— В 2015–2016 годах Наталья Разумная, расследуя уголовное дело, сфальсифицировала доказательства и прекратила уголовное преследование в отношении лица, причастного к незаконному обороту оружия, — говорится в сообщении.

При этом Разумная привлекла к уголовной ответственности заведомо невиновное лицо. Кроме того, в мае 2017 года она мошенническим путём завладела деньгами гражданина.

После возбуждения уголовного дела 38-летняя женщина уехала в Грузию, оставив дочь на попечение бабушки. Впрочем, по каким-то делам Разумной пришлось вернуться в Ростов-на-Дону, где её и задержали оперативники.

В бытность работы в полиции женщина активно вела свой инстаграм, выкладывая туда гламурные фото. Но после сентября прошлого года забросила социальную сеть.