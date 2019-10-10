Зеленский объяснил, почему не намерен публиковать стенограмму беседы с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму беседы с российским президентом Владимиром Путиным. Он объяснил, что это не приведёт к положительному результату.

— К чему приведёт публикация моих разговоров с Путиным? Приведёт ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, всё будет закончено, — заявил Зеленский во время пресс-марафона.

Он уверен, что публикация стенограммы навредит процессу обмена заключёнными и окончанию кризиса в Донбассе.

Украинский лидер также отказался раскрывать разговоры и с другими лидерами стран, поясняя, что публикация стенограмм — это неправильно.

Последний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в субботу, 7 сентября, по инициативе украинской стороны.