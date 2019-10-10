В Москве прохожий помог школьнику отбиться от педофила на остановке

Мужчина заявил, что мальчик ему понравился и он "не может его так оставить". После этого он попытался его поцеловать.

Прохожий защитил школьника, которого пытался поцеловать нетрезвый пожилой мужчина. Об инциденте сообщает "Московский комсомолец".

Неизвестный подошёл к 12-летнему мальчику, когда тот ждал автобус на остановке. Мужчина заявил, что мальчик ему понравился и он "не может его так оставить". После этого он попытался его поцеловать. При этом он пообещал применить силу, если мальчик будет оказывать сопротивление.

Подростка увидел прохожий и вмешался в ситуацию. Несмотря на это, незнакомец попыток не оставил и пытался обнять мальчика со спины. Домогательства продолжались около десяти минут. Мужчина ушёл до того, как приехал автобус.

Добравшись до дома, подросток рассказал о происшествии родным. Мать мальчика написала заявление в полицию. Она рассказала, что по профессии является психологом и, как специалист, может заверить, что мальчик в порядке и не успел осознать всю опасность произошедшей ситуации. По её словам, мужчину недалеко от школы видят не первый раз. Педагоги образовательного учреждения отреагировали на инцидент и пообещали провести работу с подопечными.