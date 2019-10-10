Макгрегор по-русски проанонсировал продажи своего виски в Москве

Стоимость одной бутылки объёмом 0,7 литра будет, предположительно, составлять от 2200 до 2500 рублей.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выучил несколько фраз на русском языке, чтобы прорекламировать виски собственного производства. Совсем скоро 40-градусный купажированный Proper No. Twelve будет официально продаваться в Москве, и в честь этого события спортсмен и бизнесмен выложил в соцсетях ролик, где он произносит по-русски: "На здоровье, Россия!"

Летом анонсировалось, что изначально виски от Макгрегора будет поставляться только в рестораны, клубы и бары, а уже потом — для продажи в розницу. Цена одной бутылки объёмом 0,7 литра будет составлять около 2500 рублей.

Название виски от Макгрегора Proper No. Twelve дословно переводится как "Правильный двенадцать". Само число 12 — это почтовый индекс Дублина, где родился Конор. В производстве напитка используется купаж солодовых и зерновых спиртов, выдержанных не менее трёх лет в бочках из-под бурбона. Так, по крайней мере, утверждается на сайте производителя.

Конор Макгрегор — боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC. Боевая техника ирландца базируется на бразильском джиу-джитсу, классическом боксе и тхэквондо. Сейчас Конор Макгрегор — универсальный боец с нокаутирующими ударами обеих рук. Однако в 2018 году он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC. В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении карьеры, но спустя неделю сообщил, что продолжит выступления. Подробнее о биографии этого предпринимателя и спортсмена читайте на сайте uznayvse.ru.