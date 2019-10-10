Макгрегор по-русски проанонсировал продажи своего виски в Москве

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выучил несколько фраз на русском языке, чтобы прорекламировать виски собственного производства. Совсем скоро 40-градусный купажированный Proper No. Twelve будет официально продаваться в Москве, и в честь этого события спортсмен и бизнесмен выложил в соцсетях ролик, где он произносит по-русски: "На здоровье, Россия!"
Летом анонсировалось, что изначально виски от Макгрегора будет поставляться только в рестораны, клубы и бары, а уже потом — для продажи в розницу. Цена одной бутылки объёмом 0,7 литра будет составлять около 2500 рублей.
Название виски от Макгрегора Proper No. Twelve дословно переводится как "Правильный двенадцать". Само число 12 — это почтовый индекс Дублина, где родился Конор. В производстве напитка используется купаж солодовых и зерновых спиртов, выдержанных не менее трёх лет в бочках из-под бурбона. Так, по крайней мере, утверждается на сайте производителя.
Конор Макгрегор — боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC. Боевая техника ирландца базируется на бразильском джиу-джитсу, классическом боксе и тхэквондо. Сейчас Конор Макгрегор — универсальный боец с нокаутирующими ударами обеих рук. Однако в 2018 году он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC. В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении карьеры, но спустя неделю сообщил, что продолжит выступления. Подробнее о биографии этого предпринимателя и спортсмена читайте на сайте uznayvse.ru.
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