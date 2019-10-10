Песня Шуры попала в казахстанские учебники

В Казахстане в одном из учебников по предмету "Самопознание" для четвёртого класса обнаружили текст песни "Твори добро" российского исполнителя Александра Медведева, более известного как Шура. Об этом сообщает радиостанция ".
По словам самого певца, о том, что его песню включили в учебник, он узнал от родственников, которые живут в Алма-Ате.
— Они позвонили мне сразу и сказали, что дети счастливы читать это стихотворение в конце урока. Детей не обманешь, это взрослые могут спорить по поводу моего имиджа и всего остального, — рассказал эстрадный певец.
Шура признался, что эта новость стала для него полной неожиданностью. Впрочем, он подчеркнул, что стихотворение очень подходит для изучения детьми, поскольку в нём нет ни одного плохого слова и какого-то негатива.
— Это песня добра, любви и всего самого доброго, — заключил артист.
При этом исполнитель хита "Ты не верь слезам" подчеркнул, что у него в запасе есть ещё много красивых стихотворений и, может быть, когда-нибудь он объединит их в книгу и выпустит.
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