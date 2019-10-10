Песня Шуры попала в казахстанские учебники

По признанию эстрадного певца, эта новость стала для него приятной неожиданностью.

В Казахстане в одном из учебников по предмету "Самопознание" для четвёртого класса обнаружили текст песни "Твори добро" российского исполнителя Александра Медведева, более известного как Шура. Об этом сообщает радиостанция " Говорит Москва" .

По словам самого певца, о том, что его песню включили в учебник, он узнал от родственников, которые живут в Алма-Ате.

— Они позвонили мне сразу и сказали, что дети счастливы читать это стихотворение в конце урока. Детей не обманешь, это взрослые могут спорить по поводу моего имиджа и всего остального, — рассказал эстрадный певец.

Шура признался, что эта новость стала для него полной неожиданностью. Впрочем, он подчеркнул, что стихотворение очень подходит для изучения детьми, поскольку в нём нет ни одного плохого слова и какого-то негатива.

— Это песня добра, любви и всего самого доброго, — заключил артист.

При этом исполнитель хита "Ты не верь слезам" подчеркнул, что у него в запасе есть ещё много красивых стихотворений и, может быть, когда-нибудь он объединит их в книгу и выпустит.