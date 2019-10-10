Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ: Когда ж вас всех перебьют?

Мужчина также выразил мнение, что патриотизма украинских военных "хватает только на то, чтобы загнать пожилых людей в подвалы".

Музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Пётр Мальцев пожелал смерти украинским силовикам. О скандальном высказывании сообщает УНИАН.

— Когда ж вас всех там перебьют-то и мы заживём мирно... Стреляете по своим городам и называете это победой? — написал Мальцев в соцсетях.

При этом музыкант раскритиковал политику бывшего президента Незалежной Петра Порошенко и добавил, что патриотизма бойцов ВСУ "хватает только на то, чтобы загнать пожилых людей в подвалы".

Слова Мальцева привлекли внимание активистки Анастасии Настенко, и она отправила скриншот с его высказываниями театру, в котором работает мужчина. Директор учреждения Игорь Коваль заявил, что в театре не разделяют позицию коллеги.

— Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определённых поощрений, — отметил Коваль.

Он добавил, что уже потребовал от Мальцева объяснить свои действия. В ответ тот заявил, что просто выразил мнение.