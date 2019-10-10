Школьники вступились за молодого учителя ОБЖ, сорвавшегося на уроке: Его довели

Дети рассказали, что Виктор Эдуардович — спокойный, улыбчивый и добрый учитель, который всегда идёт на встречу ученикам в вопросах пересдач.

Ученики школы в посёлке Боровский Тюменской области вступились за учителя, которого уволили после скандала на уроке ОБЖ. Дети рассказали Лайфу, что педагога довели до истерики.

— У нас через стенку шёл урок. Когда Виктор Эдуардович показывал ученикам девятого класса, как правильно надо делать узлы, они орали, кидались верёвками, слушали музыку. В его сторону от детей разносился мат. Я этот класс плохо знаю, но Виктор Эдуардович не мог просто так взять и наорать на них, они его разозлили, — рассказала одна из учениц.

Другие школьники также встали на защиту молодого преподавателя. По их словам, Виктор Эдуардович — спокойный, улыбчивый и добрый учитель, который всегда идёт навстречу ученикам в вопросах пересдачи. Мама одного из школьников также вступилась за педагога.

— Предметные темы всегда раскрывает. С детьми всегда добр. Может и пошутить, и сказать строго, но дети наши его уважают. <...> А эти дети [ученики девятого класса] его действительно довели. Почему нет видео, как они слушали музыку на всю? Как били шнурком другого ученика? — выразила недоумение женщина.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 10 октября, в Боровской средней общеобразовательной школе № 2. В результате молодой специалист, который работал в учреждении с февраля 2019 года, уволен.