Путин поздравил победителей Универсиады-2019 с успешным выступлением

Встреча прошла в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Президент России Владимир Путин в рамках форума "Россия — спортивная держава" встретился с победителями летней Универсиады-2019, которая проходила в Неаполе, и поздравил их с хорошими результатами. Об этом сообщает ТАСС.

— Поздравляю вас с хорошим выступлением. Знаю, что выступили вы хорошо, — сказал Путин.

Также лидер РФ пообещал организовать в России крупные международные соревнования.

— Сейчас с коллегами из международных федераций обсуждали, что и как можно сделать в России, по каким направлениям. Перспективы у нас хорошие. Планы уже сформированы. Есть ещё заявки на различные мероприятия, большие и мощные старты. Будет у вас где выступать и блеснуть своим мастерством, — отметил он.

Команда России на XXX летней Универсиаде в Неаполе заняла второе место в медальном зачёте, завоевав 22 золотых, 24 серебряных и 36 бронзовых награды.

Напомним, в Нижнем Новгороде с участием президента РФ Владимира Путина прошёл Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава". На нём обсудили актуальные вопросы развития спорта. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.