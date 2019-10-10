Путин рассказал о важности развития спорта в сёлах и небольших городах

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности развития спорта в сёлах и небольших городах. Он призвал создать новые условия для занятий спортом, обеспечить разнообразие форматов физкультурных мероприятий.

— Это будет одной из тем, которую будем обсуждать на совете по спорту. Речь пойдёт в том числе о развитии спорта, физической культуры в небольших городах, посёлках, на селе, — сказал Путин.

Кроме того, лидер страны не исключает, что будут введены стимулы для занимающихся спортом работников и их работодателей.