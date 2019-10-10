Поклонники в восторге от обручального кольца на пальце Кети Топурии

Солистка группы "А-Студио" выложила в свой инстаграм фото, которе стало одним из самых обсуждаемых на её страничке. А всё дело в маленькой детали — кольце, которое как бы случайно дополнило кадр.

Как сообщает издание Dni.ru, новым избранником исполнительницы стал бизнесмен Лев Деньгов. Пара не спешила афишировать свои отношения. Лишь недавно в аккаунте Кети появилось фото с мужчиной, который нежно целует её в нос. Судя по всему, события в жизни влюблённых развиваются достаточно стремительно, раз на новом снимке певица появилась уже с многообещающим украшением на безымянном пальце.

К слову, подписчики Кети Топурии относятся к перспективе её нового замужества с восторгом. В комментариях под фото с кольцом — бурлящее море из добрых слов и поздравлений. "Ммм, колечко!", "Кети, просто любви тебе и счастья", "Кети вообще умничка такая! Настоящая. Будь счастлива, Кэт", — отреагировали на снимок поклонники.

Отметим, что прошлые отношения Кети Топурии с Гуфом были достаточно болезненными. В ноябре 2018-го стало известно о том, что у рэпера есть молодая любовница. С тех пор поклонники Кети и Гуфа, которые были вместе около двух лет, с замиранием сердца следили за их отношениями, надеясь, что они всё-таки снова будут вместе. А месяц назад рэпер опубликовал у себя на странице нежный пост, где поздравил Кети с днём рождения, сказав, что испытывал к ней сильные чувства.