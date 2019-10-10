Подмосковные врачи хотели избавить пациента от варикоза, но сожгли ему ягодицы

По итогам проверки установлено, что аппарат, на котором проводили процедуру по удалению варикоза, не проходил ТО в течение пяти лет.

Сотрудники Росздравнадзора проверили подмосковную больницу, где пациенту сожгли ягодицы в результате процедуры по устранению варикоза. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошёл в дрезненской городской больнице. Пациент обратился для удаления варикоза, однако в результате процедуры получил термический ожог ягодиц.

Проверка установила, что руководство больницы представило в Росздравнадзор ложные сведения о случившемся: якобы пациент получил химический ожог из-за спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.

Кроме того, выяснилась причина ожога — неправильная эксплуатация аппарата для удаления варикоза сотрудником больницы.

— Также выявлено, что техническое обслуживание аппарата электрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение пяти лет, — говорится в сообщении Росздравнадзора.

По результатам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в СУ СКР по региону для возбуждения уголовного дела.