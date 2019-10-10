Адвокат рассказал, чем для семей обернётся штраф за курение детей

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Фото © Pixabay

По её словам, попытка "переложить ответственность" на матерей и отцов обречена на провал.

Привлечение родителей курящих детей к административной ответственности может стать причиной роста семейных конфликтов с применением силы. Таким мнением с НСН поделилась почётный адвокат России Людмила Айвар.

По её словам, родители могут начать применять "силовые приёмы", чтобы отучить детей от вредной привычки.

Мы хотим опять переложить ответственность на родителей, чтобы они контролировали, следили, нюхали одежду, волосы, чтобы они применяли какие-то методы, может быть, даже силовые, к ребёнку, — отметила она.

Адвокат добавила, что считает такой вариант решения вопроса "совершенно неправильным".

Ранее стало известно, что в новой редакции КоАП, которая вступит в силу в 2021 году, может появиться пункт о штрафе или административном аресте для родителей, чьи дети курят. МВД РФ раскрыло размер предлагаемых штрафов для родителей курящих подростков.

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