Адвокат рассказал, чем для семей обернётся штраф за курение детей

По её словам, попытка "переложить ответственность" на матерей и отцов обречена на провал.

Привлечение родителей курящих детей к административной ответственности может стать причиной роста семейных конфликтов с применением силы. Таким мнением с НСН поделилась почётный адвокат России Людмила Айвар.

По её словам, родители могут начать применять "силовые приёмы", чтобы отучить детей от вредной привычки.

— Мы хотим опять переложить ответственность на родителей, чтобы они контролировали, следили, нюхали одежду, волосы, чтобы они применяли какие-то методы, может быть, даже силовые, к ребёнку, — отметила она.

Адвокат добавила, что считает такой вариант решения вопроса "совершенно неправильным".

Ранее стало известно, что в новой редакции КоАП, которая вступит в силу в 2021 году, может появиться пункт о штрафе или административном аресте для родителей, чьи дети курят. МВД РФ раскрыло размер предлагаемых штрафов для родителей курящих подростков.