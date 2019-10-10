Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России убили надзирательницу в центральной тюрьме Гаддани в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

— Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Россиянки содержались под стражей с октября прошлого года. Их задержали за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы, когда они собирались проникнуть в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГИЛ* "Вилаят Хорасан".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.