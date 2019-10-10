Путин — об идее единого фонда поддержки спорта: Такой колхоз был бы справедливым

Президент России Владимир Путин назвал идею создания единого фонда поддержки спорта справедливой, но задался вопросом, как реализовать эту инициативу. Такой ответ лидер дал на вопрос губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

— Хорошая идея с фондом. Но насколько она реализуемая? Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит, — сказал Путин.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Лайф следил за ходом событий в прямой трансляции.