Прокуратура опровергла данные о подпольном крематории в Кургане

Представители ведомства рассказали, что в данном случае речь идёт о складе с медицинскими отходами.

Проверка не подтвердила сообщения СМИ об обнаружении подпольного крематория в Кургане. Об этом Лайфу сообщила старший помощник прокурора Курганской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова.

По её словам, речь идёт не о крематории, а о складе с медицинскими отходами, которые не утилизировали должным образом.

— Факт нарушения обращения с отходами медицинскими есть: необорудованное помещение, непонятная печь, самодельная, то есть производится утилизация. Очевидно, там продукты горения, — объяснила она.

Мельникова отметила, что на складе были также обнаружены опасные отходы класса "В". По факту нарушения возбуждено дело. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают принадлежность здания, личность его владельцев и происхождение отходов.

Ранее СМИ сообщали о том, что на одной из заброшенных площадок в Кургане нашли подпольный крематорий, где сжигали медицинские отходы, а также фрагменты человеческих тел и туши животных.