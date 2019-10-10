Путин подчеркнул, что спорт должен оставаться в стороне от политики

Президент России обратил внимание на такие виды спорта, как большой теннис, прыжки в высоту и лёгкую атлетику.

Президент России Владимир Путин отметил, что спорт должен оставаться в стороне от политических настроений. Об этом лидер сказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

— Жизнь сложна и многообразна, в ней много всяких подводных камней и течений, но она всё время идёт вперёд, наши спортсмены добиваются всё новых и новых результатов, — сказал Путин.

Глава государства говорил об успехах российских спортсменов. Он отметил Анжелику Сидорову, получившую золото на недавней Универсиаде. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева также добавила, что спортсменка одержала победу в борьбе с американкой.

— Неважно, с кем. Мне кажется, здесь спорт должен быть подальше от политических настроений, — ответил ей президент.

Путин также отметил успехи теннисистов Медведева, Качанова и Рублёва, добавив, что это один из его любимых видов спорта, а также победы Марии Ласицкене, трёхкратной чемпионки по прыжкам в высоту.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Лайф следил за ходом событий в прямой трансляции. Также в городе прошёл Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" с участием президента РФ, который поздравил победителей Универсиады-2019 с успешным выступлением.