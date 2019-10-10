В Московском зоопарке рассказали о лечении манула, у которого нашли опухоль

Иммунная система этих животных очень чувствительна, поэтому заболевания переносятся ими очень тяжело.

Заболевший манул находится под постоянным присмотром врачей и проходит курс поддерживающей терапии. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Зверёк получает необходимые обезболивающие и противовоспалительные аппараты. В стандартном рационе животного присутствуют все необходимые витамины, поэтому никаких изменений в питании не произошло.

По словам представителей столичного зоопарка, иммунная система манулов очень чувствительна, поэтому заболевания переносятся ими очень тяжело.

Также в учреждении рассказали, что заболевание обнаружилось после того, как в ходе регулярных наблюдений за животным специалисты заметили затруднённое дыхание.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что обнаружили злокачественную опухоль у манула. Животное временно перевели в ветпункт, где оно круглосуточно находится под наблюдением специалистов.