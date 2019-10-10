Самолёт "Аэрофлота" посадили в Ростове из-за пассажира с травматом

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Фото © Instagram/katar_in_a

В Ростове-на-Дону приземлился борт "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва — Бургас. По информации Лайфа, в ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет "Оса".

По предварительным данным, предполагаемый нарушитель согласился передать опасный предмет экипажу, подчинившись требованию бортпроводников. Тем не менее, командир экипажа принял решение садиться в ростовском аэропорту "Платов".

Другие подробности выясняются.

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