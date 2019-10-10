Самолёт "Аэрофлота" посадили в Ростове из-за пассажира с травматом

В Ростове-на-Дону приземлился борт "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва — Бургас. По информации Лайфа, в ручной клади одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет "Оса".
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Мы совершили экстренную посадку в Ростове-на-Дону. У нас на борту в ручной клади оказалось оружие у одного пассажира. Б-безопасность аэропорта Шереметьево. Воду отнимают, а боевой ствол можно просто так пронести. #шереметьево #аэропортшереметьево #аэропортшереметьево✈️ #airportsheremetyevo #svo #аэрофлот #aeroflot #безопасностьполета #безопасность
По предварительным данным, предполагаемый нарушитель согласился передать опасный предмет экипажу, подчинившись требованию бортпроводников. Тем не менее, командир экипажа принял решение садиться в ростовском аэропорту "Платов".
Другие подробности выясняются.
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