ЦБ предупредил о новом способе обмана банковских клиентов

При помощи технологии подмены телефонных номеров злоумышленники искусно выдают себя за сотрудников банков.

Центробанк представил отчёт о новых инструментах банковских мошенников: в этом году злоумышленники, чтобы выдать себя за сотрудников банков, стали использовать технологию подмены номеров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, мошенники подменяют свой номер на реальный номер банка и пытаются обмануть граждан, чтобы вывести с их счетов денежные средства.

— Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв, — говорится в отчёте регулятора.

При этом в ЦБ добавили, что мошенники с лёгкостью имитируют разговор сотрудников банка, страховой компании или другой структуры и называют личные данные россиян. Граждане думают, что данная информация известна только банку, и часто поддаются на обман.

В результате за последний год существенно возросло количество обращений в ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ).

Ранее Мосгорсуд сообщал о новом способе хищения средств у россиян: аферисты представлялись сотрудниками ведомств и вынуждали перечислить им деньги. Также в последнее время появился ещё один вид телефонного мошенничества: преступники сообщают банковскому клиенту о якобы подозрительной операции и запрашивают конфиденциальные данные, после чего совершают хищение.