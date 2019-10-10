Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он не стал вдаваться в детали.

— У нас есть "план Б", я не хочу о нём сейчас говорить, — отметил он в ходе десятичасового пресс-марафона в Киеве.

Ранее Зеленский при общении журналистами объяснил, почему не будет публиковать стенограмму беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также отметил, что пока не планирует проводить встречу с российским лидером, однако понимает, что это нужно сделать для разрешения конфликта в Донбассе.