США хотят снять фильм о Зеленском. Сам он предлагает на роль Тома Круза

Президент пошутил, что Том Круз с каждым годом выглядит всё моложе и моложе и, быть может, лет через пять будет выглядеть, как он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в США предложили снять о нём фильм. Сам глава государства считает, что его мог бы сыграть Том Круз.

— Американцы действительно уже ко мне обращаются, но не по этому делу (скандал с публикацией стенограммы разговора с Дональдом Трампом. — Прим. Лайфа), а из-за того, кто я, другой человек в политике, и сейчас уже говорят со мной, чтобы снимать кино обо мне, — сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Лидер Незалежной признался, что из-за этого предложения ему немного стыдно, так как он ещё молодой и живой. Президент пошутил, что Том Круз с каждым годом выглядит всё моложе и моложе и, быть может, лет через пять будет выглядеть, как он.

В начале октября Зеленский встретился с актёром и рассказал ему, почему выгодно снимать фильмы на Украине.