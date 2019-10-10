Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции

Украинский лидер общается со СМИ вот уже восемь часов, но и это не предел: впереди ещё два.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил рекорд по продолжительности общения с журналистами. Сегодня он даёт свою первую со дня инаугурации пресс-конференцию, которая длится уже более восьми часов.

Таким образом Зеленскому удалось "переговорить" даже своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Предыдущий рекорд (7 часов 20 минут) принадлежал именно ему.

Достижение украинского лидера зафиксировал представитель Национального реестра рекордов. Увидев его, Зеленский продемонстрировал удивление и даже нехотя принял из его рук памятную грамоту со словами, что он, вообще-то, "скромный человек".

Но и восемь часов — ещё не предел. Организаторы пресс-конференции анонсировали, что она продлится все десять часов.