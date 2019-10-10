В Саратове начали вскрывать гаражи в поисках пропавшей 9-летней девочки

В Саратове спасатели начали вскрывать гаражи, расположенные по дороге в школу пропавшей девятилетней Лизы Киселёвой. Об этом сообщает "Регион 64" со ссылкой на сотрудников облспаса.
Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя Лиза рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её местонахождение до сих пор не известно, на поиски ребёнка вышло уже более 1000 горожан. Также сегодня опубликовали фоторобот мужчины, который может быть причастен к исчезновению девочки.
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