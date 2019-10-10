Очевидцы о пассажире с травматом: Пену для бритья забрали, а оружие не заметили

На борту лайнера с мужчиной были его сын и жена, которая намерена писать жалобы на некорректную работу сотрудников досмотра.

Пассажиры рейса "Аэрофлота", который посадили в Ростове-на-Дону из-за мужчины с травматическим пистолетом, рассказали Лайфу детали инцидента.

По их словам, у пассажира было разрешение на ношение оружия, но он просто забыл выложить пистолет перед полётом. Позже он обнаружил травмат, когда полез в карман за таблеткой, и передал его бортпроводникам.

При этом отмечается, что на процедуре предполётного досмотра пассажира заставили выложить пену для бритья, а вот пистолет не заметили.

Как стало известно Лайфу, мужчину вывели из самолёта. Жена и сын находятся с ним.