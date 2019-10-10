У арестованного за подготовку теракта в Крыму нашли паспорт Украины

Задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта в Крыму оказался гражданином Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель следствия в ходе судебного заседания сообщил, что у подозреваемого Олега Приходько нашли украинский паспорт. Мужчина был арестован до 10 декабря. Сам Приходько вину не признаёт.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину за подготовку взрыва в административном здании. В ходе обыска в его доме помимо СВУ обнаружили портрет Степана Бандеры и свастику.
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