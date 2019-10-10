У арестованного за подготовку теракта в Крыму нашли паспорт Украины

1

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сам подозреваемый свою вину признавать отказывается, он был арестован на два месяца.

Задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта в Крыму оказался гражданином Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель следствия в ходе судебного заседания сообщил, что у подозреваемого Олега Приходько нашли украинский паспорт. Мужчина был арестован до 10 декабря. Сам Приходько вину не признаёт.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину за подготовку взрыва в административном здании. В ходе обыска в его доме помимо СВУ обнаружили портрет Степана Бандеры и свастику.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×