Зеленский считает, что "Северным потоком — 2" Россия "выкрутит руки" Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство нефтепровода "Северный поток — 2" может серьёзно подорвать энергетическую безопасность страны. Об этом лидер Незалежной рассказал в ходе пресс-конференции.

— Для нас это энергетическая безопасность, потому что, вы знаете, через "Северный поток — 2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров. Общая мощность обеих ниток трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В настоящий момент газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.

Против его строительства выступала Украина, которая боится потерять финансовую выгоду от транзита российского газа. К ней присоединились США, пытающиеся продвинуть свой сжиженный природный газ, и ряд других стран Запада.