Пробки в столице достигли 10 баллов

Ситуация постепенно нормализуется. Показатель опустился до восьми баллов и немного улучшается.

Пробки на дорогах Москвы к вечеру 10 октября достигли отметки 10 баллов. Такой показатель зафиксировал сервис "Яндекс.Пробки".

Главные проблемные зоны образовались в центре столицы. Так, затруднения наблюдались в движении по Неглинной, Тверской улицам, Большой и Малой Лубянке, на участке Большой Дмитровской улицы от Театрального проезда до Глинищевского переулка. Также в обоих направлениях встало движение на улице Новый Арбат и Никитском бульваре.

Кроме того, проблемные участки зафиксировали на внутренней и внешней стороне Третьего транспортного кольца, а также на внутренней стороне МКАД.

К настоящему моменту ситуация нормализуется. По данным сервиса, по состоянию на 20:20 показатель опустился до семи баллов.