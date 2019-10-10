Пробки в столице достигли 10 баллов

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Ситуация постепенно нормализуется. Показатель опустился до восьми баллов и немного улучшается.

Пробки на дорогах Москвы к вечеру 10 октября достигли отметки 10 баллов. Такой показатель зафиксировал сервис "Яндекс.Пробки".

Главные проблемные зоны образовались в центре столицы. Так, затруднения наблюдались в движении по Неглинной, Тверской улицам, Большой и Малой Лубянке, на участке Большой Дмитровской улицы от Театрального проезда до Глинищевского переулка. Также в обоих направлениях встало движение на улице Новый Арбат и Никитском бульваре.

Кроме того, проблемные участки зафиксировали на внутренней и внешней стороне Третьего транспортного кольца, а также на внутренней стороне МКАД.

<p>Скриншот © <a href="https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe&ll=37.622504%2C55.753215&z=10" target="_blank">Яндекс.Пробки</a></p>

К настоящему моменту ситуация нормализуется. По данным сервиса, по состоянию на 20:20 показатель опустился до семи баллов.

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