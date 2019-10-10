Брат Эскобара обвинил Маска в плагиате и готовит иски: Ему скоро конец

Компания брата Пабло Эскобара занимается разработкой технологий и в скором времени собирается запустить стартап, который превзойдёт Apple.

Брат убитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберто выиграл судебное разбирательство в борьбе за доменное имя PabloEscobar.com и теперь собирается судиться с Илоном Маском.

После завершения судопроизводства компания Роберто Escobar Inc стала владеть всеми правами на вышеупомянутый домен. В планах правопреемника убитого наркобарона воспользоваться им как площадкой для продажи различных товаров, среди которых — огнемёты компании.

При этом в Escobar Inc заявили, что идею и конструкцию стилизованной под боевой огнемёт газовой горелки у них украла компания The Boring Company, которой управляет Илон Маск.

— Илону Маску скоро конец, мы уже готовим против него несколько крупных исков. Он пожалеет, что не заплатил нам до суда, — все об этом жалеют, — заявил исполнительный директор компании Escobar Inc Дэниэл Рейтберг.

Отметим, что сайт планируется запустить в 2020 году. На нём будут продавать огнемёты по 249 долларов каждый. Также компания занимается разработкой "революционных технологий", детали которых пока держатся в секрете. Комментируя свои разработки, в Escobar Inc отметили лишь то, что они готовят стартап, который "легко превзойдёт Apple".

Напомним, что летом этого года брат наркобарона Эскобара заявил о желании судиться с Маском из-за огнемёта. Однако судопроизводство так и не было начато.