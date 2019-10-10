Нижегородский загс назвал фейком отчёт о бездетности гражданина "из-за мамы"

Комментариев о причинах отсутствия детей в ответе не содержалось и не давалось в устной форме.

Сотрудники полиции Дзержинска Нижегородской области не требовали у загса отчёт о бездетности гражданина, проходящего по уголовному делу, пишет "Коммерсант".

— Официальный ответ на запрос, подготовленный отделом ЗАГС Дзержинска, содержал запрашиваемую информацию о наличии или отсутствии несовершеннолетних детей у гражданина по установленной форме. Комментариев о причинах отсутствия детей в ответе не содержалось и не давалось в устной форме, — отмечается в сообщении отдела.

Ранее в Сети появилось фото документа якобы из Дзержинского отдела ЗАГС, в котором сотрудники весьма оригинально отвечают на запрос полиции об отсутствии детей у гражданина. В отчёте указаны следующие возможные причины: импотенция, отсутствие сексуального партнёра, "по воле божьей", "так исторически сложилось", "мама не разрешает" и другие.