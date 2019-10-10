Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" пройдёт в ноябре.

— Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе, мы будем знать её. Я думаю, что дата будет в этом году. Думаю, в ноябре, — заявил Зеленский сегодня на пресс-конференции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным пока не планируется, но она очень нужна для разрешения конфликта в Донбассе. По словам лидера Украины, вероятнее всего, разговор состоится в "нормандском формате".