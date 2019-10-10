Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Всего в голосовании принимали участие 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти.

Мигель Диас-Канель избран новым президентом Республики Куба во время внеочередной сессии Национального собрания народной власти в Гаване. Эту должность он будет занимать до 2023 года. Об этом сообщается на официальной странице Национальной ассамблеи в социальной сети Twitter.

— Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики — Мигель Диас-Канель, вице-президент республики — Сальвадор Вальдес, — говорится в сообщении.

Также отметим, что должность руководителя Национальной ассамблеи и Госсовета Кубы занял Эстебан Ласо Эрнандес. Этот пост он занял вместо ушедшего Диаса-Канеля.

Диас-Канель родился в 1959 году. Кубинский инженер и профессор, член Политбюро Коммунистической партии Кубы, был первым секретарём политической организации в провинциях Вилья-Клара и Ольгин. Также занимал пост министра высшего образования и вице-президента Совета министров Кубы.