В США создали "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве

Обувь выставили на сайте StockX по цене три тысячи долларов за пару, все 24 экземпляра раскупили за несколько минут.

Американская компания MSCHF представила кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"), сообщает издание Fox News. За одну пару создатели запросили 3000 долларов, однако, несмотря на огромную цену, 24 экземпляра были раскуплены на сайте StockX буквально за несколько минут.

JESUS SHOES: A limited-edition sneaker, which is filled with holy water in the soles and blessed by a priest, sold out within minutes of its debut, despite each pair costing a whopping $3,000! https://t.co/RgOzvUkSZT — FOX 32 News (@fox32news) 10 октября 2019 г.

Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан. Шнурки украшены распятием, стельки ярко-красного цвета, по замыслу создателей, должны напоминать о традиционной обуви папы римского. Кроме того, на боковую поверхность кроссовок поместили аббревиатуру главы и стиха Евангелия от Матфея, где описывается эпизод хождения Иисуса Христа по воде.

— Нам стало интересно, как будет выглядеть коллаб с Иисусом Христом. Так как сам я еврей, то знал только то, что он ходил по воде, — рассказал коммерческий директор MSCHF Дэниэл Гринберг. Он также отметил, что целью компании было высмеивание культуры коллабораций, чтобы показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия.

Отмечается, что компания Nike не имеет никакого отношения к проекту, а кроссовки были куплены в магазине по рыночной цене. В MSCHF пообещали выбрасывать на рынок партии Jesus Shoes в 11 утра каждый второй и четвёртый вторник месяца.