Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева

Заслуженная артистка РСФСР, вдова актёра Анатолия Папанова — Надежда Каратаева умерла в четверг, 10 октября, на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра сатиры.

— Надежда Юрьевна Каратаева скончалась, — сообщила собеседница агентства. Время и место прощания пока не сообщаются.

Надежда Каратаева окончила ГИТИС, в который поступила в 1941 году. В студенческие годы ушла добровольцем на фронт. После окончания войны окончила обучение и вышла замуж за Анатолия Папанова. В 1950 году актриса была принята в труппу Московского театра сатиры, там работала более шести десятилетий.

Последним выходом на сцену Надежды Каратаевой стала роль Фрёкен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше", она сыграла её в 90 лет.