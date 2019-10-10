Эксперт рассказал о необходимости законопроекта о значимых информресурсах

Профессор Иван Сурма полагает, что сокращение доли иностранного владения в крупных онлайн-сервисах является необходимой мерой, в принятии которой Россия должна ориентироваться на позитивный опыт развитых стран.

Иван Сурма, доцент, профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ, прокомментировал Лайфу законопроект о значимых информационных ресурсах, который предполагает сократить долю иностранного владения в крупных онлайн-сервисах до 20%. Он отметил, что в современных условиях подобные меры представляются необходимыми.

Эксперт подчеркнул, что для России может являться позитивным опыт развитых стран, которые ставят под контроль многие аспекты. Например, в Великобритании существует королевская комиссия, которая определяет экономическую составляющую этого процесса и не только. Помимо королевской комиссии есть офис коммуникаций, регулирующий роль цифровых ресурсов.

Также, по мнению Сурмы, показательна ситуация в США. В Соединённых Штатах коммерческая регуляция осуществляется Министерством торговли, но иногда к нему подключается Госдепартамент. Таким образом, по вопросам национальной безопасности существуют договорённости между экономическими и силовыми структурами.

В Китае, по словам эксперта, доминирует государственный контроль, хотя персональные данные и права человека учитываются.

— Россия находится в уникальной ситуации, потому что у нас для анализа есть опыт США, есть опыт Европы, Китая и других стран. Другое дело, что вопрос национальной государственной безопасности в данный момент является ключевым, потому что законопроект касается информационной безопасности и защиты персональных данных, защиты граждан России, — заключил Иван Сурма.

Напомним, в четверг, 10 октября, состоялось заседание Комитета Госдумы по обсуждению законопроекта о значимых информационных ресурсах, который был внесён на рассмотрение 26 июля 2019 года. В нём предлагается ограничить до 20% максимальную долю иностранного участия в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры России.