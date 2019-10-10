Зеленский заявил, что не знает, как поставить точку в "деле Майдана"

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как поставить финальную точку в деле Майдана, прошедшего ещё в 2014 году. Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября.

— "Дело Майдана" — очень громкое, и как в этом деле поставить точку, у меня сейчас нет ответа, — заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что на этот вопрос нет однозначного ответа ни у бывшего руководства Генпрокуратуры Украины, ни у нынешнего. По словам Зеленского, он хотел бы понять, как происходили события во время Майдана и кто был их заказчиком.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о возобновлении расследования по ряду уголовных дел, связанных с Майданом. Часть из них в скором времени будет передана в суд.

Ранее в ходе пресс-марафона Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает на встречу "нормандской четвёрки" в ноябре. Так, он заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным пока не планируется, но очень нужна для разрешения конфликта в Донбассе.