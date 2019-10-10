СК начал проверку по факту вспышки кишечной инфекции в кадетской школе под Тулой

Предполагается, что заболевание могло быть вызвано некачественными продуктами питания, поставленными аутсорсинговой компанией.

В Тульской области организована следственная проверка по факту вспышки острой кишечной инфекции в Первомайской кадетской школе Щёкинского района, сообщается на сайте СКР региона.

Следствие устанавливает точное количество пострадавших воспитанников. По предварительным данным, 12 детей обратились в стационар с жалобами на кишечное расстройство, сейчас врачи устанавливают точный диагноз и ведут наблюдение за двумя пострадавшими, которые остались в медицинском учреждении.

— В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области организована проверка в целях установления качества поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией, — отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.