Суд продлил арест обвиняемому в убийстве стюардессы в Новой Москве на три месяца

Щербинский суд Москвы ещё на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никите Енину, сообщил ТАСС в четверг адвокат Андрей Мишонов.

— Щербинский суд в четверг продлил срок содержания под стражей моему подзащитному Никите Енину, обвиняемому в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Срок ареста ему продлён на три месяца, то есть до 10 января 2020 года, — отметил правозащитник.

Адвокат подчеркнул, что необходимо проверить его подзащитного на вменяемость в момент совершения преступления, поскольку он испытал сильный стресс. Также Мишонов рассказал, что в детском возрасте подсудимый получил травму головы, что могло способствовать возникновению состояния аффекта.

Ранее сообщалось о продлении ареста до 10 октября.

Напомним, 10 июля в отеле "Внуково-вилладж" в Новой Москве было обнаружено тело 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Через два дня правоохранители задержали 25-летнего Никиту Енина. Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.