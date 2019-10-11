Зеленский назвал Ольгу Скабееву "очень опасной"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого диалога с российскими СМИ у него быть не может из-за разной позиции по отношению к независимости страны. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября.

— Что касается журналистов [российских]: они правду о нас говорят? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые не настроены тепло к независимости Украины. Из какой бы страны они ни были. Поэтому о чём мне с ними говорить? — заявил Зеленский.

Также украинский лидер назвал журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву очень опасной. Ранее российских журналистов не аккредитовали на встречу с Зеленским, а Скабеевой и вовсе запретили въезд на территорию Украины.

Одним из случаев притеснения российских журналистов на Украине было удерживание главного редактора портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Лайф вёл прямую трансляцию пресс-конференции, на которой Вышинский после своего освобождения и возвращения в Россию отвечал на вопросы прессы.